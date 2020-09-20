بيومي فؤاد عن أدواره خارج الكوميديا: أدخل في الحالة سريعا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال الفنان بيومي فؤاد، إنه خاض تجربة التمثيل خارج الكوميديا، ولكنه تخوف من آراء الجمهور وعدم اعتيادهم؛ خصوصا مع عدم نجاح كثير من ممثلي الكوميديا في الخروج من الإطار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء الأحد، أنه في عملي "اسم مؤقت" و"خيانة عهد" لم يقدم خلالهما أدوارا كوميدية ولكن الآراء كانت جيدة.

وأشار إلى أنه يدخل حالة الدراما بشكل سريع، موضحًا: "أوصي دائما الجميع بالصدق.. لأن الصدق هو السبيل للوصول إلى القلوب.. وعندما قدمت دورة تدريبية في التمثيل أوصيت الطلاب بذلك".

وأوضح أنه لم يتمكن من الدخول في حالة الدراما مرة واحدة فقط، أثناء مسلسل موجة حارة، ولم يرض عن أدائه.

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