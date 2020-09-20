فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط في الأهلي التي يقودها محسن صالح قررت عدم منح ثلاثي الفريق السابق حسام عاشور ورمضان صبحي وشريف إكرامي مكافأة الفوز بالدوري الممتاز الذي حسمه المارد الأحمر عقب هزيمة الزمالك من أسوان بهدف مقابل لا شيء.


وأوضحت التقارير الصحفية أن هذا القرار جاء بسبب انتقادات حسام عاشور لمجلس إدارة القلعة الحمراء بعد الخلاف على إقامة مباراة تكريم له هذا بالإضافة إلى انتقال كلا من رمضان صبحي وشريف إكرامي إلى بيراميدز في الموسم المقبل.


وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المحلي للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي بعد خسارة الزمالك الأخيرة على يد أسوان بهدف نظيف.

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