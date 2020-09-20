بعد فشل تظاهرات الإخوان.. الإبراشي: الإرهابية تحولت إلى "نكتة"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الشعب المصرى لقن جماعة الإخوان الإرهابية درسًا قاسيًا اليوم، بعدما حول دعوات 20 سبتمبر التى تطلقها العناصر الهاربة للخارج، إلى "نكتة وضحكة"، على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، موضحًا أن إعلام الإخوان حاول بكل أساليبه الخبيثة أن يوهم متابعيه أن المظاهرات تعم مصر كافة منذ صباح اليوم ولكن وعى المصريين كان لهم بالمرصاد وفضح أكاذيبهم.





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماعة الإرهابية حاولت أن تخفى فشلها من خلال الترويج لفيديو تزعم أنه لمجموعة من المتظاهرين، وأن يوم 20 سبتمبر هو بداية ما أسموه الثورة، وتابع:"الإخوان منذ مدة يقولون أن يوم 20 سبتمبر هو يوم الحسم والسقوط وعندما فشلوا كالعادة عادوا ليقولوا أنها البداية والثورة قادمة.. بعد 7 سنوات تسمى هذا بداية؟".





وأكد "الإبراشى"، أن اليوم كان يوم سقوط الإخوان وليس الدولة المصرية كما كانوا يروجون، لافتًا إلى أن الشعب الذى نبذهم فى 30 يونيو لن يقبل أكاذيبهم مرة أخرى.





وفي ذات السياق قال العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك لجان الكترونية لخلق حالة مستمرة من الوهم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة حالة من البلبلة وإثارة الرأي العام.





وأضاف "صابر" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "ما تقوم به الجماعة بخلق تريند على مواقع التواصل خاصة تويتر ضمن العمليات النفسية التي تقوم به هذه الجماعة لخلق عقل جمعي عند بعض الناس وتقويت الرأي العام في حالة من الإحباط والتشكيك وفقد الأمل".





وتابع "دائمًا يثيرون المشاكل حول ما سيحدث لخلق خوف دائم لدى المصريين باستمرار على مستقبل البلد، وما تقوم به الآن هو محاولة لاحتضان الجماعات التكفيرية والإرهابية عقب ثورة الشعب المصري عليها، لأن هذه الجماعات كانت ترى أن هذه الجماعة زنادقة لأنهم يمارسون السياسة وهذا مخالف لما اعتادت عليه هذه الجماعات التي ترى أن السياسة هي مخالفة للشرع".



