البنك الدولي يمنح أثيوبيا 80 مليون دولار دعما لقطاع الزراعة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
قرر البنك الدولي دعم  قطاع الزراعة في إثيوبيا بتمويل قدره 80 مليون دولار ينتفع منه بشكل مباشر 1.6 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة يعيشون في مناطق ذات إمكانات اعلى للنمو الزراعي.


وقال ممثل البنك بدول اريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان، عثمان ديون، إن القطاع الزراعي يشكل أهمية بالغة لاقتصاد إثيوبيا بنسبة 45% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن القطاع يعمل به ما يقرب من 80 في المائة من القوى العاملة.



وسيتيح هذا التمويل للمزارعين التأقلم مع التغير المناخي من خلال استكمال أكثر من ألفين و600 مشروع ري صغير الحجم، وتحديث البنية التحتية لمشروعات الري القائمة، لافتا إلى أن المشروع يسعى إلى زراعة 23.2 ألف هكتار من الأراضي عبر الري.

أخبار تهمك

الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

فالفيردي يعلق على عرقلة موراتا في السوبر الإسباني

منذ 43 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

خطة كومان للتعامل مع سواريز

منذ أقل من ساعتين

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

08:29 م

أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

09:38 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

06:59 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟