"الإنمائي للأمم المتحدة" يكشف تأثير كورونا على التحويلات المالية والسلوك الاستهلاكي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
ضمن مشروع مشترك بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين لدراسة وتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على المملكة، صدر تقرير من إعداد الدكتور عمر العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث في المركز، والدكتورة فاطمة السبيعي، زميلة بحث في المركز، بناء على معلومات قدمها مصرف البحرين المركزي و يتناول البيانات الخاصة بأعداد وقيمة التحويلات المالية في مملكة البحرين خلال الفترة من يناير 2019 إلى يونيو 2020م.


 ويهدف التقرير إلى تحليل أثر جائحة كورونا على مختلف نواحي السلوك الاستهلاكي، بما يشمل وقع الجائحة على إجمالي المشتريات، وتأثيرها على المشتريات بحسب توزيع القطاعات التجارية، وأثرها على الأسعار الاستهلاكية، والتغيرات التي فرضتها على طرق الدفع المختلفة.


وتوصل التقرير إلى حدوث تعافٍ جزئي بحلول يونيو 2020م، إثر تراجع كبير في مدفوعات نقاط البيع تسبب فيه التباعد الاجتماعي بنوعيه الاختياري والمفروض بالقانون؛ كما تسبب التباعد الاجتماعي في إعادة هيكلة الأنماط الاستهلاكية للمنازل، ما أدى لرواج الاستهلاك القابل للتطبيق في المنزل – مثل تناول الطعام المنزلي وشراء الأثاث وأشكال الترفيه واستهلاك خدمات الاتصالات – على حساب استهلاك البضائع والخدمات الذي يحدث خارج المنازل – مثل خدمات السفر والفنادق وشراء الملابس، وثبت أيضاً تفضيل الناس للتسوق – عند مغادرة المنازل – في المتاجر متعددة الأقسام ومحلات التموين الكبرى، لسهولة التسوق فيها وتصور ارتفاع إجراءات السلامة لديها.


وأبرزت مؤشرات الأسعار أنماط الطلب المتغيرة، حيث ارتفعت الأسعار في القطاعات التي شهدت نمواً في الطلب والعكس، وتراجع المؤشر العام للأسعار الاستهلاكية مع تراجع الطلب الإجمالي، كما غيرت الجائحة من سلال الاستهلاك المنزلي بشكل كبير.


كما تحول سكان مملكة البحرين من الدفع نقداً إلى أشكال الدفع بدون لمس بواسطة الهواتف المحمولة، بسبب الحاجة نظراً لإغلاق المتاجر، وللتصور الشائع بأن استخدام حلول الدفع بدون لمس تقلل من احتمال الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ رغم ذلك، يبقى الاعتماد على بطاقات الخصم المباشر والنقد مرتفعاً، ولا تزال مساهمة المحافظ الإلكترونية صغيرة.


و على المدى الطويل، ومع استمرار التحول نحو المحافظ الإلكترونية، يجدر بالمصارف وشركات التكنولوجيا المالية أن توفر خدمات مالية مرنة وسهلة الاستخدام عبر الهواتف المحمولة، مع زيادة الوعي لدى المستهلكين حول فوائد أنظمة الدفع الإلكترونية بالهواتف المحمولة لتشجيعهم على الإكثار من استخدامها.

أخبار تهمك

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

منذ 17 دقيقة

أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

فالفيردي يعلق على عرقلة موراتا في السوبر الإسباني

منذ ساعة الا ربع

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

خطة كومان للتعامل مع سواريز

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ ربع ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

08:29 م

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

10:33 م

أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

09:38 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟