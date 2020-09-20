سيراميكا يخشى صحوة كوكاكولا في دوري القسم الثاني

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
رأفت أمين ونورهان فضل
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يستضيف فريق سيراميكا بقيادة هيثم شعبان، نظيره، فريق كوكاكولا، بقيادة محمد عبد الله، في الثالثة والنصف من عصر الثلاثاء على ملعب استاد السويس الجديد في مواجهة صعبه، بالجولة الـ 18 للمجموعة الثانية، بالقسم الثاني.

ويأمل سيراميكا في الفوز للحفاظ على القمة، بينما يسعى كوكاكولا للصحوة والإنتصار على المتصدر، للخروج من النفق المظلم.

يدخل فريق سيراميكا اللقاء وهو متصدر المجموعة، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني، برصيد - 32 نقطة - جمعهم من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراة وحيده، كانت على ملعبه من بتروجت، وسجل 21 وإستقبل 11هدف.

بينما يحتل فريق كوكاكولا المركز العاشر ، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني برصيد 18 نقطة جميعهم من الفوز في 4 مباريات، وحقق التعادل في 6 مباريات، ،وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبيه 14 هدف، واستقبل 23 هدف.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول تقدم شادى حسين لسيراميكا وتعادل
أحمد بندق لكوكاكولا.

كوكاكولا

وخاض فريق كوكاكولا العديد من المباريات الودية، عقب العودة للتدريبات، حيث واجه فرق الشرقية للدخان، وجمهورية شبين، والنصر، الشركة المتحدة، اتحاد الشرطة، الإعلاميين، مصر المقاصة.

ويملك فريق كوكاكولا رصيد 18 نقطة ، محتلا المركز العاشر، ويتبقى لكوكاكولا خمسة مباريات في مجموعة القاهرة، حيث سيواجة سيراميكا، ثم يستضيف بتروجت، ثم يحل ضيفاً على الزرقا، ثم يستقبل القناة، وسيختتم الموسم بلقاء الترسانة .

سيراميكا

كما خاض سيراميكا، عدة مباريات ودية، منها، البنك الأهلي، والمقاصة، والنصر، ودمنهور، وفاركو، وينتظره 5 جولات أمام، كوكاكولا، ومنتخب السويس، والنجوم والمريخ، وجمهورية شبين.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط

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