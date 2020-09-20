مدرب زمالة مكافحة العدوى توضح كيفية التعامل مع الطالب المصاب بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 708 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 88666 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 101900 حالة من ضمنهم 88666 حالة تم شفاؤها، و5750 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قالت الدكتورة سوزي محفوظ، مدرب زمالة مكافحة العدوى، ورئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفي الزاوية الحمراء، إنه يجب التعامل مع كافة الأعراض الخاصة بالجهاز التنفسي على أنها إصابة بفيروس كورونا إلى أن يثبت العكس.وأضافت "سوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "باب الخلق"، المذاع على قناة النهار"، اليوم الأحد، أنه يجب أن تكون هناك غرفة في كل مدرسة يتم فيها عزل أى طالب يشتبه في إصابته بالفيروس ثم يتم تسليمه لأحد يستطيع التعامل معه.وحول الاحتياطات القياسية قالت إنه يجب على الطالب أن يكون على علم بالاحتياطات القياسية المتمثلة في غسل الأيدي جيدا خلال 20 ثانية، كما يتم فتح الصنبور بـ بالكوع وليس اليد، معقبة: "لازم الطالب يقلل التعامل بالأيدي".