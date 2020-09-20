عقب تعافيه.. تعرف على تأثير فيروس كورونا في أمتاب باتشان

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
ظهر النجم الهندي أميتاب باتشان، عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بوزن ممتلئ على غير العادي.

وشارك صورة النجم الهندي أميتا باتشان عدد من الفنانين والجمهور، عقب ملاحظة زيادة وزنه.

وكان "باتشان" قد أعلن منذ فترة تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وذلك عقب تعافي زوجة نجله أبهيشيك.
عقب تعافيه.. تعرف على تأثير فيروس كورونا في أمتاب باتشان
عقب تعافيه.. تعرف على تأثير فيروس كورونا في أمتاب باتشان

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا تأثير فيروس كورونا في أميتاب باتشان الفجر أمراض كورونا أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ 34 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

منذ 36 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فالفيردي يعلق على عرقلة موراتا في السوبر الإسباني

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 8 ساعات

خطة كومان للتعامل مع سواريز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تعرف على حقيقة وفاة أميتاب باتشان متأثرا بكورونا

عاجل.. حقيقة تعافي أميتاب باتشان من كورونا

أول تعليق من أميتاب باتشان حول تعافيه من فيروس كورونا

بعد شفاء حفيدته.. ننشر أخر تطورات الحالة الصحية لـ أميتاب باتشان

تعرف على سبب بكاء أميتاب باتشان عقب إصابته بكورونا

"مسحة إيجابية".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لأميتاب باتشان

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

10:31 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

08:38 م

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

08:29 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟