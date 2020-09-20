فريدة الشوباشي: جماعة الإخوان استهدفت الجيش المصري أكثر من إسرائيل

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:13 م
الكاتبة فريدة الشوباشي
الكاتبة فريدة الشوباشي
كـسـاب أحـمـد
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عقبت الكاتبة فريدة الشوباشي، على فشل دعوات جماعة الإخوان للتظاهر اليوم، قائلة: "الجماعة الإرهابية عبارة عن مرتزقة، مش ممكن حد عنده دماغ يجي دلوقتي ويقول للشعب المصري ثور على النظام"

ولفتت "الشوباشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أن الجماعة الإرهابية استهدفت الجيش المصري أكثر من اسرائيل، من خلال تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالمرأة المعيلة والتعليم والإسكان، معقبة: " الرئيس مهتم بكل حاجة، مش بيسيب حاجة خالص"

وفي ذات السياق قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، في تعليقه على دعوات التظاهر التحريضية من قبل اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، إن تحركات جماعة الإخوان تعتمد مفهوم الجهاد السيبرالي أو الالكتروني، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث أنواع من الجهاد لديها متمثل في الجهاد السياسي والمسلح والالكتروني.

وأضاف إن جماعة الإخوان توظف مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الموازي لتحقيق بعض الأهداف من خلال تلك الدعوات التحريضية، واستقطاب نفسي لبعض الدوائر المجتمعية والتدريب على مسألة العصيان المدني.

وتابع "هذه الجماعة تقوم الآن بمخاطبة العقل الجمعي للمجتمع الدولي من أجل تنفيذ مشروعها التخريبي واستنزاف مؤسسات الدولة وفقًا لنظرية الإرباك والإنهاك وهي أحد أفكار سيد قطب، كما تحاول إقامة مؤسسات بديلة للدولة المزعومة وذلك من خلال فقد الثقة بين المواطن والدولة وإظهار المجتمع المصري على أنه غير مستقر".

وأكد الباحث في شؤون الحركات الإرهابية أن هذه الجماعة تعمل على إرباك واستنزاف دائم لعرقلة مسيرة التنمية والتطوير على المستوى الاقتصادي، مستطردًا "تلعب حاليًا على ما يسمى بالإيديولوجية النفسية من أجل تنفيذ مشروع دولة الخلافة وهدم مؤسسات الدولة والتأثر والانتقام من المصريين وإثارة الفوضى بمساعدة المخابرات التركية والقطرية في محاولة لإعادة إنتاج نفسها وتنفيذ مشروع دولة الخلافة".

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