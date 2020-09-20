في ذكرى ميلاده.. تعرف على بدايات مجدي وهبة الفنية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان مجدي وهبة، واحدًا من أشهر النجوم الذين قاموا بتجسيد أدوار الشر الخالص على الشاشة.

واجه مجدي وهبة، في بداية مشواره الفني صعوبة العثور على فرصة فنية أدت إلي شعوره باليأس فقرر التفكير في الهجرة إلى خارج البلاد، لكنه عاد وأكد أن الإنسان يجب أن يكون سلاحه الوحيد هو إيمانه بالله، وأن العملة النظيفة لابد أن تفرض نفسها في أي وقت رغم العقبات.

لعبت الصدفة دورًا كبيرًا في حياة وهبة، حين لمحه المخرج نور الدمرداش، خلال زيارته لصديق بأحد الاستوديوهات، وكان يبحث عن وجه جديد ليجسد دور البطولة في مسلسل البقية تأتي في ذاك الوقت.

وبالفعل منح وهبه الدور ولاقى العمل نجاحًا كبيرًا، حتى راهن عليه المخرج أشرف فهمي ليلعب دور الضابط المتعاطف مع المسجونين بفيلم ليل وقضبان الذي نال عليه شهادة تقدير عام 1973.

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