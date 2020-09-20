أحمد موسى لـ محمد على : مستحيل الشعب المصري يهد بلده يا خائن يا حرامي (فيديو)

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عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لمواطن يستقل تروسيكل بالإسماعيلية يرفع أعلاه لافتة يدعم خلالها الرئيس السيسي ويرد على دعوات الجماعة الإرهابية.



ووجه "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذلع على قناة "صدى البلد "، اليوم الأحد، الشكر إلى المواطن المصري الذي رفع اللافتة على التروسيكل"، متابعا: "أتمنى أي حد يعرف المواطن المحترم أو الآخر اللي صور الفيديو يبعتلنا رقمه".



كما استعرض موسى فيديوهات من منطقة التجمع الخامس والمحلة الكبرى تكشف سير الحياة وفق النمط الطبيعي.

"ما وجه موسى الشكر إلى أشرف السعد قائلا:"بيمسح بالإخوان بلاط إسطنبول وأنقرة".

وأردف موسى "لمقاول الهارب محمد علي بيشتم الشعب دلوقتي عشان حطه تحت قدمه"، معلقا: "مستحيل الشعب المصري يهد بلده يا خائن يا حرامي".





من جانبه، قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، في تعليقه على دعوات التظاهر التحريضية من قبل اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، إن تحركات جماعة الإخوان تعتمد مفهوم الجهاد السيبرالي أو الالكتروني، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث أنواع من الجهاد لديها متمثل في الجهاد السياسي والمسلح والالكتروني.



وأضاف "فاروق" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن جماعة الإخوان توظف مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الموازي لتحقيق بعض الأهداف من خلال تلك الدعوات التحريضية، واستقطاب نفسي لبعض الدوائر المجتمعية والتدريب على مسألة العصيان المدني.

وتابع "هذه الجماعة تقوم الآن بمخاطبة العقل الجمعي للمجتمع الدولي من أجل تنفيذ مشروعها التخريبي واستنزاف مؤسسات الدولة وفقًا لنظرية الإرباك والإنهاك وهي أحد أفكار سيد قطب، كما تحاول إقامة مؤسسات بديلة للدولة المزعومة وذلك من خلال فقد الثقة بين المواطن والدولة وإظهار المجتمع المصري على أنه غير مستقر".



وأكد الباحث في شؤون الحركات الإرهابية أن هذه الجماعة تعمل على إرباك واستنزاف دائم لعرقلة مسيرة التنمية والتطوير على المستوى الاقتصادي، مستطردًا "تلعب حاليًا على ما يسمى بالإيديولوجية النفسية من أجل تنفيذ مشروع دولة الخلافة وهدم مؤسسات الدولة والتأثر والانتقام من المصريين وإثارة الفوضى بمساعدة المخابرات التركية والقطرية في محاولة لإعادة إنتاج نفسها وتنفيذ مشروع دولة الخلافة".





