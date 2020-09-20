بعد عودة صلاة الجنازة.. الأوقاف تكشف حقيقة إعادة فتح دور المناسبات بالمساجد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:07 م
الشيخ جابر طايع
الشيخ جابر طايع
أمنية فوزي
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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن عودة صلاة الجنازة بالمساجد: "لم نكن نتمنى أن تتوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف "طايع"، أنه تم وضع عدة تدابير وإجراءات احترازية، ويكون هناك مسافات تباعدية بالإضافة إلى ارتداء الكمامة.

وأضاف الشيخ جابر طايع، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه لا يشترط عدد معين للمصلين في صلاة الجنازة طالما يحقق المسجد الشروط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة، ومن الممكن أن تقام صلاة الجنازة عقب كل صلاة.

وشدد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على استمرار غلق دورات المياه، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات بالمساجد.

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ساعات قليلة وتشهد المساجد في محافظات مصر عودة صلاة الجنازة منذ أن تم تعليقها في مارس الماضي كإجراء احترازاي للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، ومن المقرر عودتها مرة آخرى غدا الإثنين.

يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الملامح التي ستبدو عليها صلاة الجنازة في ظل استمرار تواجد فيروس كورونا بالبلاد:

- ستخصص وزارة الأوقاف عدد من المساجد في مختلف المحافظات ستكون هي التي ستشهد صلاة الجنازة دون غيرها، وتلك المساجد التي سيكون بها ساحات أو صحن مكشوف.

- يجب أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو فى عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف.

- سيتم الإعلان عن تلك المساجد على موقع الوزارة ومواقع المديريات والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات وأخذ علمهم توقيعا كتابيا على الالتزام بها.

- ضوابط عودة صلاة الجنازة تتضمن عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها.

- تشمل الضوابط أيضا، اقتصار مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة على خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأى انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.

- لن تفتح أى دورات مياه للوضوء أو خلافه، ولن يسمح بدخول أى شخص لا يرتدى الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

- إذا كانت الصلاة فى صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكى أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة فى الساحة الخارجية للمسجد (خارج المسجد نهائيًا) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.

- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو فى أى ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.

يذكر أن وزارة الأوقاف قالت إن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.

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