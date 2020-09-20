جالطة سراي يفوز على باشاك شهير بثنائية بالدوري التركي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
Advertisements

حقق جالطة سراي فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه اسطنبول باشاك شهير اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الثانية ببطولة الدوري التركي.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز سيفاس سبور على مضيفه إيرزوروم سبور، وقاسم باشا على ضيفه ريزا سبور 2 / صفر، فيما تعادل غازي عنتاب 2 / 2 مع ضيفه فاتح كاراجومروك.

ورفع جالطة سراي رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما ظل رصيد باشاك شهير (حامل اللقب) بلا نقاط في قاع الترتيب، عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي.

افتتح النجم الكولومبي المخضرم رادميل فالكاو التسجيل لمصلحة جالطة سراي في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، ثم أضاف المغربي يونس بلهنده الهدف الثاني في الدقيقة 76.

من جانبه، اقتنص فريق سيفاس سبور فوزا غاليا من ملعب مضيفه إيرزوروم سبور 2 /1.

وكان سيفاس متأخرا بهدف حتى أخر ثمان دقائق من المباراة لكنه تألق في اللحظات الأخير ليخرج بفوز ثمين.

وتقدم أرفيداس نوفايكوفاس بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 70 لكن ارونا كونيه أدرك التعادل لسيفاس في الدقيقة 82 ثم خطف ماكس آلان جاردل هدف الفوز للفريق الضيف قبل أربع دقائق من النهاية.

وحصد سيفاس أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز العاشر بفارق الأهداف خلف إيرزوروم سبور صاحب المركز التاسع.

وحقق قاسم باشا انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم، بتغلبه 2 / صفر على ضيفه ريزا سبور.

وافتتح المجري كيفن فارجا التسجيل لقاسم باشا في الدقيقة 13، ثم أضاف البرازيلي آلان ليما كارييس الهدف الثاني في الدقيقة 60، قبل أن يضطر أصحاب الأرض للعب بعشرة لاعبين عقب طرد أنيل كوج في الدقيقة 87.

يأتي هذا الفوز، ليعيد البسمة لجماهير قاسم باشا، التي شعرت بالإحباط من خسارة الفريق صفر / 1 أمام مضيفه قيصري سبور في المرحلة الأولى للبطولة.

أخبار تهمك

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ 14 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

منذ ربع ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

فالفيردي يعلق على عرقلة موراتا في السوبر الإسباني

منذ ساعة الا ربع

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

خطة كومان للتعامل مع سواريز

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

08:29 م

أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

09:38 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

06:59 م

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟