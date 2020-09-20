"ستفاجأ دائما بطول القائمة".. هيدي كرم توجه رسالة لجمهورها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة هيدي كرم، صورة من أحدث جلسات تصوير بتأثير جديد من أحد برامج التصوير الترفيهية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيدي كرم بإطلالة شبابية وشعر قصير، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "لا تنسى أن تحسب النعمة !!! بغض النظر عن المكان الذي تشعر به أو ما تفعله... ستفاجأ دائمًا بطول القائمة".

يذكر أن آخر أعمال هيدى كريم مشاركتها في مسلسل "كلبش 3" وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال.
"ستفاجأ دائما بطول القائمة".. هيدي كرم توجه رسالة لجمهورها
"ستفاجأ دائما بطول القائمة".. هيدي كرم توجه رسالة لجمهورها

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