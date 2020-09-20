هيفاء وهبي تروج لمسلسل "أسود فاتح" وتوجه نصيحة لمتابعيها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روجت الفنانة هيفاء وهبي لمسلسها الجديد والذي يحمل اسم "أسود فاتح".

حيث نشرت هيفاء البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : أنا رانيا خطاب ، كنت عايشة حياة سعيدة وناجحة في أول قصتي مع اسود فاتح ولكن اللي يقلك هعيش وأموت معاك قله أنت كذاب.

مسلسل "اسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان"، حيث يدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي وستكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان حيث المنتظر عرضه في سباق رمضان 2021.

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