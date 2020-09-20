42 مليون متابع لـ محمد رمضان عبر 5 منصات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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رصدت إحصائية حديثة وصول عدد متابعي الفنان محمد رمضان إلى ما يقرب من 42 مليون متابع، على 5 منصات مختلفة لوسائل التواصل الاجتماعي.

أكدت الإحصائية التي نشرها موقع "إعلام دوت كوم" المتخصص في مجال الميديا والإعلام الرقمي، تزايد عدد متابعي "رمضان" خلال الفترة الأخيرة على الرغم من الانتقادات التي توجه للفنان الشاب.

تصدر موقع "إنستجرام" كأكثر المنصات التي يتابعها محبي "رمضان"، إذ يتابعه 15 مليون متابع، بينما يصل متابعيه على "فيس بوك" 12 مليون متابع. 

بينما تحتل منصة "يوتيوب" التي ينشر عليها الفيديو كليب الخاصة بأغانيه، المركز الثالث ويصل عدد مشتركيه لـ 11 مليون مشترك. وكان الفنان احتفل منذ عدة أشهر بتخطي قناته حاجز الـ2 مليار مشاهدة.

فيما يحتل "تويتر" المركز الرابع بـ2 مليون و200 ألف متابع. أما منصة "تيك توك" التي انضم "رمضان" لها مؤخرا، وطرح عليه 17 فيديو فقط، تأتي في المركز الأخير ووصل عدد متابعيه عليها مليون و600 ألف.

يشار إلى أن محمد رمضان حقق من خلال مشاركته في مسلسل "البرنس" رمضان الماضي، نجاحًا كبيرًا، وشاركه البطولة أحمد زاهر وروجينا ونور ومحمد علاء وسلوى عثمان وإدوارد ونجلاء بدر، من تأليف وإخراج محمد سامي.

بينما يواصل "رمضان" استعداده لتصوير مسلسله الرمضاني المقبل "موسى"، ويظهر خلاله بشخصية صعيدية، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.

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