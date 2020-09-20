أحمد موسى: "المواطن اللي حرق سيارة الشرطة بأطفيح لازم يتجاب ويتحاسب" (فيديو)



وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد أن «"لشعب المصري أسقط كل من كتب ضد مصر"، متابعا "هناك مواطن أحرق سيارة شرطة في أطفيح بالجيزة لكن هناك مواطنين آخرين قاموا بالإطفاء".



وأضاف "اللي ارتكب جريمة الإحراق يتجاب ويتحاسب لأننا في دولة قانون"، مؤكدا أن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف نشر الفوضى بالبلاد.





من جانبه، قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، في تعليقه على دعوات التظاهر التحريضية من قبل اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، إن تحركات جماعة الإخوان تعتمد مفهوم الجهاد السيبرالي أو الالكتروني، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث أنواع من الجهاد لديها متمثل في الجهاد السياسي والمسلح والالكتروني.



وأضاف "فاروق" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن جماعة الإخوان توظف مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الموازي لتحقيق بعض الأهداف من خلال تلك الدعوات التحريضية، واستقطاب نفسي لبعض الدوائر المجتمعية والتدريب على مسألة العصيان المدني.



وتابع "هذه الجماعة تقوم الآن بمخاطبة العقل الجمعي للمجتمع الدولي من أجل تنفيذ مشروعها التخريبي واستنزاف مؤسسات الدولة وفقًا لنظرية الإرباك والإنهاك وهي أحد أفكار سيد قطب، كما تحاول إقامة مؤسسات بديلة للدولة المزعومة وذلك من خلال فقد الثقة بين المواطن والدولة وإظهار المجتمع المصري على أنه غير مستقر".



وأكد الباحث في شؤون الحركات الإرهابية أن هذه الجماعة تعمل على إرباك واستنزاف دائم لعرقلة مسيرة التنمية والتطوير على المستوى الاقتصادي، مستطردًا "تلعب حاليًا على ما يسمى بالإيديولوجية النفسية من أجل تنفيذ مشروع دولة الخلافة وهدم مؤسسات الدولة والتأثر والانتقام من المصريين وإثارة الفوضى بمساعدة المخابرات التركية والقطرية في محاولة لإعادة إنتاج نفسها وتنفيذ مشروع دولة الخلافة".



استعرض الإعلامي أحمد موسى، فيديوهات من أطفيح تكشف سير الحياة بنمطها الطبيعي قائلا: «شوارع أطفيح أمامكم لا يوجد بها إلا الشرفاء».