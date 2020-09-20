تعرف على خطة القوافل لشهر أكتوبر 2020 في الدقهلية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خطة القوافل العلاجية، لشهر اكتوبر 2020، حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق. 

كما أوضح وكيل صحة الدقهلية، ان مديرية الصحة بالدقهلية، قامت بوضع خطة القوافل بمعدل حوالي 6 قوافل طبية علاجية خلال الشهر على مستوى المحافظة وستشمل بعضا من مراكز المحافظة مثل.بلقاس، جمصة، ميت غمر، بني عبيد، دكرنس. شربين وغيرها من المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

الجدير بالذكر ان خطة الشهر القادم (اكتوبر 2020) تشمل تنفيذ القوافل في قرية بطرس مركز شربين يومي 5،6، وقرية منشأة عبد الرحمن مركز دكرنس يومي 9،10، قرية ابو المعاطي الباز مركز بنى عبيد يومي 12،13، وقرية هلا مركز ميت غمر يومي 19،20. 

وتشمل القافلة قرية 39 الدرافيل مركز بلقاس يومي 23،24، وقرية منشأة شومان مركز جمصة يومي 26،27
واكد مكي على اهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجيه المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظه متمنيا للجميع الصحة والسلامة.

وعلي صعيد اخر،ةكشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الدقهلية، عن ⁩توقيع الكشف الطبي علي 36 مرشحين تقدموا للكشف الطبي اليوم لإنتخابات مجلس النواب، ليصبح إجمالى المتقدمين للكشف 453 في اليوم التاسع.

وطالبت صحة الدقهلية، المرشحين المحتملين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف حيث لأنهم ملتزمون بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع، مؤكدا علي أن إجراءات الكشف الطبي بأماكن تقديم الخدمة تتم بسهولة ويسر مع المرشحين رغم زيادة الأعداد اليوم.

وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي ومدير الرعاية الاساسية أجرى زيارة تفقدية للمستشفي الدولي (العام الجديد)، والمعمل الإقليمي المشترك وذلك للاطمئنان على تجهيز أماكن الفحوصات الطبية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ والتأكد من مدى جاهزيتها لتقديم كامل الخدمات الطبية لكافة المرشحين والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التعامل معهم.

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