موقف بن شرقي من المشاركة في مباراة طنطا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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بات أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزا لخوض مباريات فريقه المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.


وابتعد بن شرقي عن مباريات الزمالك الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة القليلة الماضية.


وخضع بن شرقي لاختبار فني مؤخرًا لتحديد موعد عودته للمشاركة في المباريات، وتم اجتيازه بنجاح، ليصبح جاهزا.


ويستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم، لمواجهة منافسه طنطا، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

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