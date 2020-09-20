أمير رمسيس يروي لـ"مادلين طبر" كواليس تصوير "حظر تجول"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

قال المخرج أمير رمسيس أنه قام بتصوير معظم مشاهد فيلمه الجديد "حظر تجول" بطولة الهام شاهين وامينة خليل بمنطقة شبرا بالقاهرة ، مشيرا إلى أن الفيلم يشهد المشاركة الأولى للفنان الفلسطيني الكبير كامل الباشا في عمل سينمائى مصري للمرة الأولى، وهو الفنان العربي الوحيد الذي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان دولي كبير وهو مهرجان فينيسيا السينمائي .
وأضاف رمسيس خلال مداخلة هاتفية عبر السكايب مع برنامج حلوة يا دنيا الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة تن يومى الاحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءا، ان الفيلم يمثل مصر في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 42 المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.
وعن الاستعدادات للدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى المقرر إقامتها في شهر أكتوبر المقبل قال رمسيس الذي يشغل منصب المدير الفني للمهرجان أن هذه الدورة لن تكون أقل من الدورات السابقة رغم جائحة كورونا، وان الجميع يعمل على قدم وساق حتى تخرج هذه الدورة بشكل متميز، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل أعلنت الفنانة مادلين طبر  خلال الحلقة أنها لم تستطع حضور حفل زفاف "مادلين" ابنة شقيقتها الذي يتم اليوم، وذلك بسبب انشغاله بتقديم برنامجها "حلوة يا دنيا" بجانب تصوير مسلسل "الوجه الآخر" الذي يعرض حاليا على قناة CBC، كما أعلنت عن خضوع الشاعر الكبير شوقي حجاب الذي كتب اغنية تتر "حلوة يا دنيا" لعملية قلب مفتوح وتمنت له الشفاء . 

أخبار تهمك

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

كلوب يعلق على الظهور الأول لـ"ألكانتارا" ويشيد بـ"أليسون" بعد الفوز على تشيلسي

منذ نصف ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ 42 دقيقة

كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 6 ساعات

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

08:29 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

06:59 م

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

06:32 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟