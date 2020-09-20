إقامة دوري لأكاديميات الكرة النسائية الموسم المقبل

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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في إطار توسيع قاعدة ممارسة الكرة النسائية قامت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم والمشرف علي الكرة النسائية وعضو اللجنة العليا للرياضة النسائية بزيارة  لمحافظة الإسكندرية حيث تقام بطولة "عيشي حلمك"  التي تقام للمرة الثالثة حيث انطلقت عام 2018.
وأعربت عبد الحق عن سعادتها بالبطولة التي تهدف لتسليط الضوء علي اللاعبات الممارسات لكرة القدم على مستوي المحافظات وتتيح الفرصة لجميع المواهب لاكتشاف العناصر المتميزة للانضمام لمنتخب مصر تحت 20 سنة الجاري تكوينه خلال الفترة المقبلة .
وكشفت سحر عبد الحق عن إقامة دوري أكاديميات الكرة النسائية بعدما قامت بدراسة المشروع مع الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وتم وضع خطة كاملة لإقامة دوري الاكاديميات الموسم المقبل.
 يذكر أن بطولة "عيشي حلمك" تقام تحت إشراف شيرين فوزي بمشاركة 8 فرق من عدة أندية وأكاديميات.

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