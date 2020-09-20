صاحب دعوى إلغاء نسب أولاده الثلاث: الأطفال "صعبانين" عليا والحكم لن يشفي غليلي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد هادي، صاحب دعوى إلغاء نسب أولاده الثلاث، إنه الأطفال "صعبانين" عليا بصورة كبيرة، لكن المحكمة أثبتت بأن الأطفال ليسوا أولاده، معقبًا:" أنا في النهاية توجهت لربي، كان المطلوب مني انتحر، ولا كنت أعمل حاجة في الاطفال، وفي هذه الحالة كنت هبقى مجرم، ولا كنت ما تكلمش"

ولفت "هادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "ألمحور"، مساء الأحد، إلى أنه لجأ إلى القانون إيمانًا بقول الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن القانون يطبق على الجميع، لافتَا إلى أن المتهم "العشيق" يهرب من الحضور من المحكمة بحجج كثيرة، آخرها أنه مصاب بالكورونا.

وأشار إلى أن الجريمة التي حدثت ليست جريمة زينة، ولكن الجريمة الحقيقية تتمثل فيما حدث لـ 3 أطفال، مطالبًا بتحويل قضيته إلى الجنايات لأن ما حدث جناية، معقبًا: "الحكم على زوجتي بـ 3 سنوات لم يشفي غليلي، وحقي في هتك عرضي هاخده من ربنا يوم القيامة".

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهم بمواقعة المجني عليها «أمل عبد الحميد» كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.

فبعدما استجوبت «النيابة العامة» المتهم في غضون شهر يوليو الماضي، وعرضته على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها، أثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كُشِف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، مما يَثبت معَهُ كونُ الطفلة المذكورة ابنةً لهما.



وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، والذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه، فأمر «السيد المستشار النائب العام» بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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