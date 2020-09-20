الأعلى للإعلام يفند أكاذيب الإخوان: الشوارع هادئة.. ولا وجود للمظاهرات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:49 م
كرم جبر
كرم جبر
هدى عبدالرازق
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قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأطراف المعادية لمصر كانت تريد أن تستمر الجماعة المحظورة في الحكم لتحقيق مشروعات الخلافة، معلقا: "كانوا عايزين حاكم لمصر بمقاس المعزول.. شخص ليس له تطلعات".

وأكد "جبر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن الشعب المصري عندما يشعر أن بلاده تتعرض لخطر ما يهب عن بكرة أبيه للدفاع عنها، معتبرا أن عبارة "الشعب المصري مالوش كتالوج" خاطئة، معقبا: "الشعب المصري له كتالوج شديد الوضوح".

وأضاف أن الشوارع المصرية هادئة، معلقا: "لا في مظاهرات ولا ثورة في الشوارع.. مصر ميتخفش عليها".

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قال الدكتور عبد الله النجار، أحد علماء الازهر الشريف، إن جماعة الإخوان التي ترتدي ثوب الإسلام، ولا تعرف عن الإسلام سوى اسمه فقط، وتستغل كثير من ضعاف الثقافات باسم الإسلام.

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان هم من قال عنهم رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ العَسَل، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ"، مشددًا على أن الإخوان تقوم بنشر الشائعات ونشر الأكاذيب المستمرة والأقاويل الغير محققة وغير الفعلية، وتغليب الظنون الكاذبة لإلباس الحقائق على بعض الشباب.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الدولة تقف بالمرصاد لهؤلاء دائمًا وأبدًا، كلما وردت شائعة من الشائعات تقوم الدولة والإعلام بإظهار حقيقة هذه الشائعة حتى لا يقع الشباب فريسة لهؤلاء، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى يقول: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ"، مشددًا على ضرورة أن يقوم الجميع بتغليب اليقين والعقل وما تراه العين وما يحدث من انجازات بجميع الملفات في توقيت واحد داخل الدولة المصرية.

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