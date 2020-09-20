توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين في ختام بطولة الجمهورية للكاراتية التقليدي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أختتمت فاعليات بطوله الجمهوريه العاشرة للكاراتيه التقليدى بعد منافسات قوية وحماس كبير من المشاركين خلال البطولة التي اقيمت على الصالة الرياضية بجامعة حلوان.

وكرم المستشار رامي المكاوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتية التقليدي الفائزين في جميع المنافسات ولكافة الأعمار وسط حضور كبير من أولياء أمور اللاعبين الذين حرصوا على تشجيع ابنائهم تحت شعار "تحيا مصر".
وشهد اليوم الختامي منافسات للأعمار السنيه 6 و8 و10 أعوام حيث وصل عدد المشاركين لأكثر من 1200 لاعبا ولاعبة.

وشارك في مسابقات اليوم، لاعبي أجانب من اليابان تابعين لمنطقة البحر الأحمر للكاراتية التقليدي، وكذلك حضور بأعداد كبيره من محافظه البحيره بقياده كابتن معوض مدرب قطاع غرب البحيرة.

وحرص المستشار رامي المكاوي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة  أحمد محمد والدكتور أشرف حسين  واللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد وعلي صبحي المدير المالي على التقاط الصور التذكارية مع الفائزين وسط فرحة كبيرة من الجميع.

وبذل سنسي شريف عبد النبي مدير البطولة جهدا كبير في التنظيم وسط إجراءات احترازية لكافة المتواجدين داخل الصالة من أولياء أمور ومدربين وحكام لتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة وتعليمات جامعة حلوان حيث تم قياس الحرارة لجميع المشاركين في البطولة واستخدام مواد التطهير والتعقيم الكامل وتم تأمين البطولة بتواجد عربة إسعاف وطاقم طبي.

ووجه مجلس إدارة اتحاد الكاراتية التقليدي برئاسة رامي المكاوي الشكر للقائمين على تنظيم بطولة الجمهورية العاشرة، والهم مدير مدير البطولة سنسى شريف عبد النبى  ونائب مدير البطولة سنسى محمد فوزى وسنسى اسلام تسونامى، والمشرف العام سنسى أيمن يونس ورئيس لجنه الحكام سنسى عبد الله الشونى ولجنه التنظيم برئاسة محمد سمير والمدير الإدارى للبطولة  محمد بدر، ومدير الصالة الرياضية بجامعة حلوان مدير الصاله محمد خالد في ظل الأداء الرائع والجهد المبذول لاخراج البطولة بصورة ممتازة .

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