كلوب يعلق على الظهور الأول لـ"ألكانتارا" ويشيد بـ"أليسون" بعد الفوز على تشيلسي

عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على تشيلسي بهدفين دون رد في قمة مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

كلوب قال عقب نهاية المباراة :"أنا سعيد جدًا بهذا الفوز، اللاعبون قاموا بأداء مذهل اليوم ومثالي".

وأضاف :"تعرضنا للانتقادات بعد تلقي الأهداف الثلاث أمام ليدز يونايتد/ لكن هنالك توقعات وهنالك واقعية، يجب أن تشاهد المباراة وتحكم".

وتابع :"الشوط الاول كان رائعاً خاصة أمام ناد مثل تشيلسي على ملعبه".

وزاد :"أعجبني طريقة الضغط والجري وكل هذه الأمور، عدا الأهداف أعجبتني المباراة بأكملها".

وأوضح :"في الشوط الثاني كانت مباراة مختلفة بعد حالة الطرد لمدافع تشيلسي".

وأشار :"قمنا بالدفع بتياجو ألكانتارا بسبب حالة المباراة، أداء رائع بصراحة منه وقام بتمريرات وبينيات رائعة وأبلى بلاءاً جيدًا".

وأكمل حديثه :"أليسون احتاج الخروج بشباك نظيفة وقدم أداء جيد وآمل أن يساعده بمواصلة الثقة".