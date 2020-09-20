جنوى يكتسح كروتوني برباعية في الدوري الإيطالي

حقق جنوى فوزا كبيرا 4 / 1 على ضيفه كروتوني في بداية مشواره بمنافسات الدوري الإيطالي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.





وتقدم جنوى مبكرا عن طريق ماتيا ديسترو في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله جوران بانديف الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، غير أن إيمانويل ريفيري قلص الفارق بتسجيله هدفا لكروتوني في الدقيقة 28.





وأعاد ديفيد زاباكوستا فارق الهدفين بتسجيله الهدف الثالث لجنوه في الدقيقة 34، فيما تكفل ماركو بياتسا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75.





واقتنص ساسولو تعادلا في اللحظات الأخيرة 1 / 1 من ضيفه كالياري، ليحصد كل فريق على أول نقطة له في البطولة هذا الموسم.





وبادر جيوفاني سيميوني بالتسجيل لكالياري في الدقيقة 77، لكن مهدي بوربيعة تعادل لساسولو في الدقيقة 87.