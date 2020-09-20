أهداف مباراة - الإنتاج الحربي 2 × 1 الجونة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
محمد مرعي
Advertisements

أخبار تهمك

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ 42 دقيقة

كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 12 دقيقة

كلوب يعلق على الظهور الأول لـ"ألكانتارا" ويشيد بـ"أليسون" بعد الفوز على تشيلسي

منذ نصف ساعة

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ 33 دقيقة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

08:29 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

06:59 م

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

06:32 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟