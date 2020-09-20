الديهي عن مظاهرات 20 سبتمبر: "اليوم صفعة مصرية للإخوان وأتباعهم"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فشل دعوات النزول للتظاهر في ذكرى 20 سبتمبر، التي دعا إليها المقاول المقيم في إسبانيا محمد علي، تعد "صفعة من الشارع المصري إلى جماعة الإخوان وأتباعهم في كل مكان".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الشعب المصري يؤكد عظمته ونبذه وكراهيته لكل ما هو فوضى.

وأكد أنه يُجرى الآن إعادة تريب الدولة لتصبح مؤثرة ومنخرطة في كل المعادلات السياسية في الإقليم، موضحًا أنه لم تكن مصر في يوم ما تواجه هذا الكم من التحديات حتى أثناء احتلالها، مثلما تواجه الآن على كافة الأصعدة.

وأرسل مقدم البرنامج تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "تحية فخر واعتزاز للسيسي لست وحدك، معًا على طريق طويل نبني أماني عظيمة للوطن".


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قال الدكتور عبد الله النجار، أحد علماء الازهر الشريف، إن جماعة الإخوان التي ترتدي ثوب الإسلام، ولا تعرف عن الإسلام سوى اسمه فقط، وتستغل كثير من ضعاف الثقافات باسم الإسلام.

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان هم من قال عنهم رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ العَسَل، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ"، مشددًا على أن الإخوان تقوم بنشر الشائعات ونشر الأكاذيب المستمرة والأقاويل الغير محققة وغير الفعلية، وتغليب الظنون الكاذبة لإلباس الحقائق على بعض الشباب.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الدولة تقف بالمرصاد لهؤلاء دائمًا وأبدًا، كلما وردت شائعة من الشائعات تقوم الدولة والإعلام بإظهار حقيقة هذه الشائعة حتى لا يقع الشباب فريسة لهؤلاء، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى يقول: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ"، مشددًا على ضرورة أن يقوم الجميع بتغليب اليقين والعقل وما تراه العين وما يحدث من انجازات بجميع الملفات في توقيت واحد داخل الدولة المصرية.

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