مختار نوح: أعضاء الإخوان في أنقرة يواجهون خطر الرحيل بعد فشل دعوات التظاهر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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عقب مختار نوح، الخبير بشؤون الجماعات الإرهابية، على فشل دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر اليوم، ساخرًا: "هنعمل إيه في المشكلة دي،... نزول 100 أو 200 اليوم في مظاهرات يعني استمرار لقمة العيش للقنوات الإخوانية في تركيا".

وتابع "نوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، ألمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن عناصر الإخوان المتواجدة في تركيا، تواجه خطر الترحيل، بعد فشل دعواتهم للتظاهر اليوم، لأن هذه الدعوات أثبتت بأنها غير قادرة على التأثير في الشارع المصري.

ولفت إلى أن مصر لديها أمكانية لاستضافة المعارضة التركية لمهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن " أردوغان" فقد رصيده الشعبي، معقبًا: "مش محتاج إننا نضعفه"


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قال الدكتور عبد الله النجار، أحد علماء الازهر الشريف، إن جماعة الإخوان التي ترتدي ثوب الإسلام، ولا تعرف عن الإسلام سوى اسمه فقط، وتستغل كثير من ضعاف الثقافات باسم الإسلام.

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان هم من قال عنهم رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ العَسَل، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ"، مشددًا على أن الإخوان تقوم بنشر الشائعات ونشر الأكاذيب المستمرة والأقاويل الغير محققة وغير الفعلية، وتغليب الظنون الكاذبة لإلباس الحقائق على بعض الشباب.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الدولة تقف بالمرصاد لهؤلاء دائمًا وأبدًا، كلما وردت شائعة من الشائعات تقوم الدولة والإعلام بإظهار حقيقة هذه الشائعة حتى لا يقع الشباب فريسة لهؤلاء، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى يقول: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ"، مشددًا على ضرورة أن يقوم الجميع بتغليب اليقين والعقل وما تراه العين وما يحدث من انجازات بجميع الملفات في توقيت واحد داخل الدولة المصرية.




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