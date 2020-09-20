أحمد موسى: هاشتاج "ليلة سقوط الخونة" يتصدر تويتر مصر .. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هاشتاج "ليلة سقوط الخونة"، يتصدر الآن على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، مطالبا المواطنين بالتفاعل مع الهاشتاج ليظل متصدرا فوق أي هاشتاج آخر.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج"على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن الإخوان في الداخل والخارج كلاب «بيهوهوا»، والشعب اليوم لقنهم درسًا جديدًا، ووضعهم تحت أقدامه.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الشعب المصري العظيم يسقط الدعوات التخريبية للمتآمرين الخونة في قطر وتركيا ولا يستجيب لهم.

ووجه أحمد موسى، التحية لمواطن أحرج الخونة في مداخلة هاتفية مع أحد إعلاميهم، وقال المتصل الوطني للإخواني على الهواء« انتو مش هتنزلوا مصر تاني لأنكم كلاب».

من جانبه، قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، في تعليقه على دعوات التظاهر التحريضية من قبل اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، إن تحركات جماعة الإخوان تعتمد مفهوم الجهاد السيبرالي أو الالكتروني، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث أنواع من الجهاد لديها متمثل في الجهاد السياسي والمسلح والالكتروني.

وأضاف "فاروق" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن جماعة الإخوان توظف مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الموازي لتحقيق بعض الأهداف من خلال تلك الدعوات التحريضية، واستقطاب نفسي لبعض الدوائر المجتمعية والتدريب على مسألة العصيان المدني.
وتابع "هذه الجماعة تقوم الآن بمخاطبة العقل الجمعي للمجتمع الدولي من أجل تنفيذ مشروعها التخريبي واستنزاف مؤسسات الدولة وفقًا لنظرية الإرباك والإنهاك وهي أحد أفكار سيد قطب، كما تحاول إقامة مؤسسات بديلة للدولة المزعومة وذلك من خلال فقد الثقة بين المواطن والدولة وإظهار المجتمع المصري على أنه غير مستقر".

وأكد الباحث في شؤون الحركات الإرهابية أن هذه الجماعة تعمل على إرباك واستنزاف دائم لعرقلة مسيرة التنمية والتطوير على المستوى الاقتصادي، مستطردًا "تلعب حاليًا على ما يسمى بالإيديولوجية النفسية من أجل تنفيذ مشروع دولة الخلافة وهدم مؤسسات الدولة والتأثر والانتقام من المصريين وإثارة الفوضى بمساعدة المخابرات التركية والقطرية في محاولة لإعادة إنتاج نفسها وتنفيذ مشروع دولة الخلافة".

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