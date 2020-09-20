عاجل..تعرض الفنان سمير غانم لأزمة صحية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعرض الفنان سمير غانم، لأزمة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، وأجرى بعض الفحوصات الطبية بالأمس وذلك في أحد العيادات الخاصة.

وذكرت تصريحات صحفية أن الفنان سمير غانم في طريقة إلى المنزل الآن، ولكنه حالته الصحية مستقرة.

يذكر أن الفنان سمير غانك قد كرم في مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ39 وقاما بتسلميها له ابنت إيمي ودنيا.

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