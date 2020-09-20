الأعلى للإعلام: من واجبنا أن يعلم المواطن المصري حجم المؤامرة التي تتعرض لها مصر

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قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن واجب الإعلام أن يقوم بتوضيح الصورة للمصريين بأن بلادهم تتعرض لمؤامرة تستهدف هدمها، حيث يقف وراء هذه المؤامرة أجهزة مخابرات، والجماعة الإرهابية، وإعلاميين معادين لمصر.



وأشار "جبر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن مصر تسعى فقط إلى توفير حياة كريمة لأبنائها، منوها بأنه كلما ارتفعت مصر تزاد حالة الغل لدى هذه الدوائر المسعورة، مؤكدا أن مصر مستهدفة لأنها لم تركع، معلقا: "يعز عليهم أن مصر بتنطلق للأمام".



وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، "واجبنا أن يعلم المواطن المصري حجم المؤامرة التي تتعرض لها مصر".



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قال الدكتور عبد الله النجار، أحد علماء الازهر الشريف، إن جماعة الإخوان التي ترتدي ثوب الإسلام، ولا تعرف عن الإسلام سوى اسمه فقط، وتستغل كثير من ضعاف الثقافات باسم الإسلام.



وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان هم من قال عنهم رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ العَسَل، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ"، مشددًا على أن الإخوان تقوم بنشر الشائعات ونشر الأكاذيب المستمرة والأقاويل الغير محققة وغير الفعلية، وتغليب الظنون الكاذبة لإلباس الحقائق على بعض الشباب.



وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الدولة تقف بالمرصاد لهؤلاء دائمًا وأبدًا، كلما وردت شائعة من الشائعات تقوم الدولة والإعلام بإظهار حقيقة هذه الشائعة حتى لا يقع الشباب فريسة لهؤلاء، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى يقول: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ"، مشددًا على ضرورة أن يقوم الجميع بتغليب اليقين والعقل وما تراه العين وما يحدث من انجازات بجميع الملفات في توقيت واحد داخل الدولة المصرية.

