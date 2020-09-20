مليار درهم مكاسب البورصات الإماراتية في أول تعاملات الأسبوع

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
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سيطرت الإيجابية على تعاملات أسواق الأسهم الإماراتية في اليوم الأول من تعاملات الأسبوع قبل الأخير من شهر سبتمبر وذلك رغم تباين إغلاقات المؤشرات العامة في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وأسفرت حصيلة التعاملات عن زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداول خلال جلسة اليوم نحو ملياري درهم وفقا لما تظهره الاحصائيات الصادرة عن الأسواق.

وفيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.79% بالغا مستوى 4546 نقطة أكتفى المؤشر العام لسوق دبي المالي بالإغلاق عند مستواه في جلسة الخميس الماضي تقريبا وهو 2320 نقطة.

وبرغم الهدوء الذي سيطر على حركة مؤشر سوق دبي المالي إلا أن ذلك لم يمنع شريحة من الأسهم القيادية مواصلة الارتفاع وفي مقدمتها سهم اعمار الذي تمكن من الصعود إلى 3 دراهم وتبعه في نفس الاتجاه سهم اعمار للتطوير المغلق عند 2.55 درهم.

كما شهد سهم ارامكس مزيدا من النشاط بالغا 4 دراهم وواصلت اسهم التأمين التكافلي صعودها بقيادة دار التكافل الى 98 فلسا وسلامة 84 فلسا.

وفي سوق العاصمة واصل سهم بنك أبوظبي الأول قيادة النشاط مرتفعا الى 11.40 درهم بالإضافة الى سهم الدار 2.08 درهم ،وشهد سهم الجرافات البحرية نشاطا قويا صاعدا إلى 5 دراهم وسط تداولات مكثفة تجاوزت قيمتها 98 مليون درهم وذلك بعد اعلان الشركة عن فوزها بمشروع جديد.

وعلى مستوى السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين نحو 570 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 292 مليون سهم نفذت من خلال 5980 صفقة.

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