أحمد موسى يطلق هاشتاج "ليلة سقوط الخونة" (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:38 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
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أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج "ليلة سقوط الخونة"، مطالبا المواطنين بالتفاعل مع الهاشتاج، مشيرا إلى أنه قام بجولة في عدد من المناطق، ولم يجد إلا الهدوء والالتزام.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الخونة قالوا إن المظاهرات تنطلق فجرا ثم تم تأجيلها عدة مرات، وانتهوا في نهاية الأمر إلى خروجها إلى 20 سبتمبر 2030.

وأكد موسى على أن مصر النهاردة البهية العفية الجميلة، وميدان التحرير الجميل منور، ورجال الشرطة واقفين لأداء دورهم في تأمين الأماك

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قال الدكتور عبد الله النجار، أحد علماء الازهر الشريف، إن جماعة الإخوان التي ترتدي ثوب الإسلام، ولا تعرف عن الإسلام سوى اسمه فقط، وتستغل كثير من ضعاف الثقافات باسم الإسلام.

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان هم من قال عنهم رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ العَسَل، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ"، مشددًا على أن الإخوان تقوم بنشر الشائعات ونشر الأكاذيب المستمرة والأقاويل الغير محققة وغير الفعلية، وتغليب الظنون الكاذبة لإلباس الحقائق على بعض الشباب.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الدولة تقف بالمرصاد لهؤلاء دائمًا وأبدًا، كلما وردت شائعة من الشائعات تقوم الدولة والإعلام بإظهار حقيقة هذه الشائعة حتى لا يقع الشباب فريسة لهؤلاء، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى يقول: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ"، مشددًا على ضرورة أن يقوم الجميع بتغليب اليقين والعقل وما تراه العين وما يحدث من انجازات بجميع الملفات في توقيت واحد داخل الدولة المصرية.

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