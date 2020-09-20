أصالة تتعرض لانتقادات كبيرة بعد استخدامها حديث نبوي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أثارت المطربة أصالة نصري، جدلا واسعًا على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" بعد استخدامها جزءًا من حديث نبوي شريف ضمن كلمات أغنياتها "رفقًا" من ألبومها الجديد والذي يتسم باللهجة الخليجية "لا تستسلم".


وأضاف تقرير قناة الغد أن أغنية "رفقا"، التي كتبها الشاعر محمد أبو نعمة: تضمنت "رفقًا بمن عنهن قيل، استوصوا خيرا بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهم الله حياء".

وتابع كما أن الهجوم، جاء من عدد من السيدات لتكريسها فكرة ضعف النساء والسيدات.

وفي الجهة الأخرى دافع محبو أصالة عنها ودعمها بالمنشورات الإيجابية عن الأغنية.

وألبوم اصاله الخليجي، سيكون من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أول ألبومات أصالة بعد غياب عامين من الغناء.
الألبوم يتضمن 20 أغنية خليجية هم، لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقًا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويا مثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتك، ودروب الاماني.

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