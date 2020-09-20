تعرف علي اسعار تذاكر حفل "أنغام" بالمنارة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تستعد النجمة انغام، لحفلها الأول علي مسرح المنارة بالتجمع الخامس ومن المقرر أن يُقام الحفل يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر المقبل، وستفتح الأبواب للجمهور في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويرصد "الفجر الفني" أسعار التذاكر حيث تتراوح مابين "600و 1500" حيث حجز تذكرة سيلفر ثمنها ٦٠٠جنيها و جولد ثمنها ٩٠٠جتيه وبلاتينيوم ثمنها ١٢٠٠جنيه و vib ثمنها ١٥٠٠جنيه.

وذلك مع مراعات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين، والالتزام بالإجراءات الوقائية والأخذ في الاعتبار نسبة 25 ٪ للاستبعاب حرصًا على سلامة الجمهور.


وفي سياق آخر، تستعد أنغام لطرح ألبومها الخليجي الجديد "مزح"، من المقرر طرحه نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتتعاون فيه مع عدد كبير من ملحني وشعراء الوطن العربي، منهم الشاعر بدر بن عبد المحسن في أغنية "مزح"، والأمير عبد الرحمن بن مساعد في كل من: آخر لقا، ثلاث حروف، تلم إيدينا، كما تتعاون أيضًا مع المستشار تركي آل الشيخ.

والجدير بالذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا أغنية "بحبك وبرتاحلك" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع توما.

وأغنية "بحبك وبرتاحلك" من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، والتوزيع الموسيقى تميم، وتعد الأغنية التعاون الثانى بين أنغام والشاعر صابر كمال، حيث تعاونا فى ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً" من خلال أغنية بعنوان "هدنة" ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى.

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