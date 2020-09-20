بعد غضب جمهورها من وزارة الثقافة الجزائرية.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل ماحدث مع سهيلة بن لشهب

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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شهد موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، موجة من الغضب من قبل جمهور الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب، وذلك بعدما أقامت وزارة الثقافة الجزائرية حفلًا في ختام شهر التراث الثقافي بمناسبة اختتام أيام اللباس التقليدي الجزائري، ولم يتم تكريمها بالرغم من دعمها للباس الجزائري واعتزازها بالتراث.

ودشن جمهور سهيلة هاشتاغ بعنوان "لا لتهميش سهيلة" متهمين وزارة الثقافة الجزائرية بتعمد عدم اختيارها وتكريمها في مثل هذه المناسبة.

وتواصل "الفجر الفني" مع إدارة أعمال سهيلة لمعرفة حقيقة ماحدث، وأكد لنا أنها سعيدة بمحبة جمهورها وتكفيها هذه المحبة ولاتنتظر شيئًا آخر.

وأضاف أن سهيلة عندما روجت لتراث وتقاليد بلادها الجزائر لم تكن منتظرة أي مقابل ببساطة لأنها جزائرية وجزائريتها تفرض عليها أن تمثل بلادها بشكل مشرف لأنه هذا واجبها.

واختتم: لكن نؤكد على أن وزارة الثقافة الجزائرية لا علاقة لها بهذا الموضوع وسهيلة تمثل بلادها بتراثها و ثقافتها وتقاليدها و لا تنتظر مقابل من أي جهة.

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