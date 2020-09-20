ارتفاع أسعار العملات الأجنبية واستقرار في سعر الدولار اليوم الأحد

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد ، أمام الجنيه المصرى، فى أولى تعاملات اليوم بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك .





استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى ، عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.





وارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وبلغ 18.58 جنيه للشراء، 18.76 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.44 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.





وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وبلغ 20.29 جنيه للشراء، 20.55 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 20.21 جنيه للشراء، و20.54 جنيه للبيع.





فيما استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى،وثبت عند سعر الريال 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.





وتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، وبلغ 48.96 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 48.95 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.



