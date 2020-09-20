التنمية المحلية تكشف أكثر المحافظات في التقدم بطلبات التصالح بمخالفات البناء

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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك زيادة في الإقبال على تقديم طلبات التصالح على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تطبيق المحافظات أكثر من تخفيض على الأسعار.



وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن المحافظات تلقت نحو مليون و180 ألف طلب تصالح حتى الآن، مؤكدا أن عوائد طلبات التصالح ستعود على المواطن على مستوى عدة مجالات.



وأوضح أن المنوفية تتصدر قائمة أكثر المحافظات تقدما بطلبات التصالح، بينما تتصدر القليوبية قائمة أكبر المحافظات على مستوى قيمة العوائد المالية من طلبات التصالح، لافتا إلى أن 25% من الحصيلة طلبات التصالح سيوجه للإسكان الاجتماعي، و39% سيوجه لرفع مستوى البنية التحتية في المحافظات المصرية.



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا



-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري