الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد أليسون يتألق ويتصدى لركلة جزاء جورجينهو أمام تشيلسي الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:16 م محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب منذ حوالي 4 ساعات مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا منذ حوالي 7 ساعات يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد منذ حوالي 7 ساعات بعد اقترابه من الزمالك.. ماذا قدم الصربي "ميتشو" في ولايته الأولي بالقلعة البيضاء؟ (أرقام) منذ ساعة و 16 دقيقة فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي منذ ساعتين و 39 دقيقة راتب مدرب الزمالك الجديد منذ حوالي 4 ساعات أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي منذ حوالي 5 ساعات الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد منذ أقل من ساعتين تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي منذ ساعة الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى منذ 38 دقيقة كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك منذ حوالي 3 ساعات مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات منذ حوالي 3 ساعات مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو) منذ حوالي 10 ساعة عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك منذ حوالي 10 ساعات قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد منذ حوالي 4 ساعات