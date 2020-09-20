أشرف عبدالباقي يشوق جمهوره لعمل جديد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوق الفنان أشرف عبدالباقي جمهوره لعمل فني جديد ، حيث شارك جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بإنستجرام ، وظهر بالصورة من شخصيته في العمل وعلق قائلاً :"قريباً .. جاهزين.

وعلق حمادة صميدة علي الصورة وكتب : تحفة والله إن شاء الله تكسر الدنيا.

يشار أن آخر أعمال أشرف عبدالباقي، مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.

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