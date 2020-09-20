باحث: "الإخوان" تعيش أسوء مرحلة في تاريخها (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:05 م
عمرو فاروق
عمرو فاروق
داليا الحسين
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قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تشهد أسوء مراحلها على مر التاريخ.

وتابع "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن جماعة الإخوان تشهد حالة من التدهور والتفكك والرفض الشعبي، مشيرا إلى أن المصريين أسقطوا مشروع الجماعة الإرهابية بالمنطقة العربية بالكامل.

وأضاف أن الجماعة الإرهابية تعتبر مصر عدوا ودولة كافرة كي تشرعن العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن الإخوان تحاول السيطرة على الفضاء الإلكتروني لتنفيذ عملية استقطاب فكري لخدمة أهداف الجماعة.

وفي وقت سابق، قال إن جماعة الإخوان تعيش في حالة من الوهم، وهدفهم التحريض ضد الدولة المصرية، معلقا: "بيكدبوا الكدبة ويصدقوها".

وأشار "فاروق"، إلى أن جماعة الإخوان تتعامل مع الدولة المصرية من منطلق ثأري وانتقامي، وتسعى لإسقاط الدولة، وتفكيك الظهير الشعبي المؤيد للقيادة السياسية.

وأكد أن المصريين لن يقعوا في فخ جماعات الإسلام السياسي مرة أخرى، منوها بأن الجماعة تمر الآن بأسوء حالاتها منذ تأسيسها في 1928، حيث تمر بحالة من الانهيار والتصدع.

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مصر تاريخ الإخوان

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