ليلى غفران تكشف سر اختفائها في الوقت الحالي

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قالت الفنانة ليلى غفران، إنها مختفية بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تحضر عدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.



وأضافت الفنانة ليلى غفران، عبر مداخلة هاتفية مع الفنانة مادلين طبر ببرنامج "حلوة يا دنيا" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن أغنية "مساء اللوز" تميل إلى الشكل الشعبي، وفيها روح حلوة، لافتة إلى أنها تفكر في تقديم أغاني محمد رشدي بصوتها مثلما قدمت أغاني عبد الحليم حافظ من قبل، معقبة: "هابدا فيها قريب جدا بإذن الله".



وأشارت إلى أنها تحصر مجموعة أغاني ميدلي لأم كلثوم، متابعة: "أنا هأحاول أوصل للناس صوت أم كلثوم في الوقت الحالي".



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أظهرت نجمة الغناء المطربة ليلى غفران، أن مهاراتها لا تقتصر على السلطنة أو قوة صوتها أو احترافية أداءها الذي حفر إسمها في الساحة الفنية العربية بل تمتلك هوايات جميلة أخرى كانت مختفية وظهرت في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الدول العربية بسبب كورونا.







غفران استغلت توقف الحفلات الحية وتأجيل طرح كليبها الجديد " مساء اللوز " كلمات إيهاب عبد العظيم ألحان عمر الشاذلي وتوزيع أحمد شعتوت وإخراج محمد أنيس والذي تخوض من خلاله غناء اللون الشعبي لأول مرة وقامت باستفزاز الفنانة التشكيلية بداخلها وقد نشرت مجموعة من لوحاتها وتصميماتها وقد صرحت انها كرست جهدها في إبراز مواهبها الدفينة في الرسم بمواد وخامات تذهب العقل وهي عبارة عن أقمشة واكسسوارات باهضة الثمن وألوان رائعة تلاثية الأبعاد وصرحت أيضا النجمة ليلى غفران أن ليس لديها أي مانع من بيع هذه الأغراض المبتكرة من وحي خيالها والتي تعتبر كل واحدة منها قطعة غير متكررة لمحبي اقتناء الأعمال الفنية للنجوم.







و فور نشر الصور على صفحاتها على الانستجرام والفيسبوك انهالت التعليقات الإيجابية من رواد مواقع التواصل الاجتماعية من مختلف الدول العربية.



