ليلى غفران تكشف سر اختفائها في الوقت الحالي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الفنانة ليلى غفران، إنها مختفية بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تحضر عدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الفنانة ليلى غفران، عبر مداخلة هاتفية مع الفنانة مادلين طبر ببرنامج "حلوة يا دنيا" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن أغنية "مساء اللوز" تميل إلى الشكل الشعبي، وفيها روح حلوة، لافتة إلى أنها تفكر في تقديم أغاني محمد رشدي بصوتها مثلما قدمت أغاني عبد الحليم حافظ من قبل، معقبة: "هابدا فيها قريب جدا بإذن الله".

وأشارت إلى أنها تحصر مجموعة أغاني ميدلي لأم كلثوم، متابعة: "أنا هأحاول أوصل للناس صوت أم كلثوم في الوقت الحالي".

اقرأ أيضًا..

أظهرت نجمة الغناء المطربة ليلى غفران، أن مهاراتها لا تقتصر على السلطنة أو قوة صوتها أو احترافية أداءها الذي حفر إسمها في الساحة الفنية العربية بل تمتلك هوايات جميلة أخرى كانت مختفية وظهرت في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الدول العربية بسبب كورونا.



غفران استغلت توقف الحفلات الحية وتأجيل طرح كليبها الجديد " مساء اللوز " كلمات إيهاب عبد العظيم ألحان عمر الشاذلي وتوزيع أحمد شعتوت وإخراج محمد أنيس والذي تخوض من خلاله غناء اللون الشعبي لأول مرة وقامت باستفزاز الفنانة التشكيلية بداخلها وقد نشرت مجموعة من لوحاتها وتصميماتها وقد صرحت انها كرست جهدها في إبراز مواهبها الدفينة في الرسم بمواد وخامات تذهب العقل وهي عبارة عن أقمشة واكسسوارات باهضة الثمن وألوان رائعة تلاثية الأبعاد وصرحت أيضا النجمة ليلى غفران أن ليس لديها أي مانع من بيع هذه الأغراض المبتكرة من وحي خيالها والتي تعتبر كل واحدة منها قطعة غير متكررة لمحبي اقتناء الأعمال الفنية للنجوم.



و فور نشر الصور على صفحاتها على الانستجرام والفيسبوك انهالت التعليقات الإيجابية من رواد مواقع التواصل الاجتماعية من مختلف الدول العربية.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ 40 دقيقة

بعد اقترابه من الزمالك.. ماذا قدم الصربي "ميتشو" في ولايته الأولي بالقلعة البيضاء؟ (أرقام)

منذ ساعة و 18 دقيقة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 5 ساعات

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:59 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

06:32 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

03:13 م

الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد

05:59 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟