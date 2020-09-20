الصحة: 642 متطوعًا لتجربة لقاح كورونا حتى الآن (فيديو)

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 708 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 88666 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 101900 حالة من ضمنهم 88666 حالة تم شفاؤها، و5750 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة ومنسق اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن عدد المتقدمين لاختبار لقاح كورونا وصل إلى 642 متطوعا من بينهم 332 متطوعا استوفوا الشروط التي حددتها الوزارة ومن بينها عدم الإصابة بأي مرض مزمن.وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن عدد المتطوعين حتى الآن ليس منخفضا ونعمل على رفع درجة الوعي لدى المواطنين عبر المنصات الإعلامية بأهمية اختبار اللقاح، مشيرا إلى أن عدد المتطوعين المطلوب يصل إلى 6 آلاف متطوع.وأشار إلى أن المرحلتين الأولى والثانية لاختبار لقاح كورونا انتهت وبدأت المرحلة الثالثة في الوقت الراهن، لافتا إلى أنه يتم التواصل مع المتطوع لمدة 21 يوما هاتفيا وحال عدم حدوث أعراض جانبية يتناول الجرعة الثانية، مع قياس معدل نسبة الأجسام المضادة على مدار عام.