لايبزج يفوز على ماينز في انطلاقة الدوري الألماني

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
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استهل فريق لايبزج حملته في الدوري الألماني (بوندسليجا) بفوزه على ماينز 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من المسابقة.

وأنهى لايبزج الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إيميل فورسبيرج في الدقيقة 17 من ركلة جزاء ويوسف بولسن في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، سجل ماينز هدفا قلص به الفارق في الدقيقة 48 عن طريق جون فيليب ماتيتا، قبل أن يضيف لايبزج الهدف الثالث في الدقيقة 51 عن طريق أمادو هايدارا.

وحصد لايبزج أول ثلاث نقاط له في المسابقة هذا الموسم .

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