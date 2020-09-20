سوهاج يفوز على تليفونات بني سويف بالمظاليم

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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نجح فريق نادي سوهاج، بقيادة احمد خلف المدير الفني للفريق، في تحقيق الفوز على نظيره فريق نادي تليفونات بني سويف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول ضمن مواجهات الجولة 18 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

تقدم نادي سوهاج عن طريق الإفريقي كمارا في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، ليواصل الفريق السوهاجي أدائه المميز، ويهدر مهاجم ه اكثر من فرصة محققة، لينتهي اللقاء بفوز غالي وهام للفريق السوهاجي، الذي يضمن له الإبتعاد عن المنطقة المهددة بشبح الهبوط.

بهذا الفوز يرفع فريق سوهاج رصيده للنقطة 25 يحتل بها المركز السادس بجدول المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد فريق تليفونات بني سويف عند النقطة 23 يحتل بها المركز السابع بجدول المجموعة

وكان مجلس إدارة سوهاج، اعلن قبل استئناف مباريات القسم الثاني تعيين جهاز فنى جديد بقيادة احمد خلف مديرا فنيا، خلفا لأحمد كشري الذي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرارمع الفريق، وتوليه قيادة فريق نادي أسوان.
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ترتيب المجموعة الأولى

1-بنى سويف 38 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 27 نقطة
6- سوهاج 25 نقطة
7- تليفونات بني سويف 23 نقطة
8- المنيا 22 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12-طهطا 10 نقاط

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