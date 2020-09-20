أماني كمال تطل بالأبيض وتبهر متابعبها في أحدث ظهور

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

تحرص الفنانة أماني كمال التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت أماني كمال منذ قليل صورة لها عبر حسابها بإنستجرام، وظهرت أماني بالصورة جميلة وأنيقة مرتدية فستان باللون الأبيض وتركت شعرها الطويل منسدلاً.

وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب : أجمل قمر بالكوكب شو هالجمال.

يذكر ان آخر أعمال أماني كمال، مسلسل "حب عمري" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنان هيثم شاكر وسهر الصايغ وحنان سليمان ومنة فضالي وعبير منير.

أخبار تهمك

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بعد اقترابه من الزمالك.. ماذا قدم الصربي "ميتشو" في ولايته الأولي بالقلعة البيضاء؟ (أرقام)

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ ساعة

فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:59 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

06:32 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

03:13 م

الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد

05:59 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟