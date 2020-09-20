الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي ساديو ماني يسجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى تشيلسي الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:51 م محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي منذ ساعتين و 39 دقيقة مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات منذ حوالي 3 ساعات كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك منذ حوالي 3 ساعات مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو) منذ حوالي 10 ساعة راتب مدرب الزمالك الجديد منذ حوالي 4 ساعات مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا منذ حوالي 7 ساعات يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد منذ حوالي 7 ساعات الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد منذ أقل من ساعتين أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي منذ حوالي 5 ساعات أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب منذ حوالي 4 ساعات قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى منذ 38 دقيقة تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي منذ ساعة بعد اقترابه من الزمالك.. ماذا قدم الصربي "ميتشو" في ولايته الأولي بالقلعة البيضاء؟ (أرقام) منذ ساعة و 16 دقيقة عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك منذ حوالي 10 ساعات الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار منذ حوالي 4 ساعات