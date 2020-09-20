باحث: الشعب المصري لن يضع بلاده في مأزق

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:51 م
ماهر فرغلي
ماهر فرغلي
أمنية فوزي
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قال ماهر فرغلي، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن الشعب المصري لديه إدراك وإحاطة بما يحيط بالوطن من مغامرات، معلقًا: "المواطن المصري يخاف على بلده ولديه وعي سياسي".

وشدد "فرغلي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، على أن الشعب المصري لن يضع البلد في مأزق؛ لأنه يعلم ما تمر به البلد من أزمات وما يحاك ضدها.

وأضاف المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، أن الشعب يتفهم جيدًا أن الإخوان لا يريدون مصلحة البلد، متابعًا: "الإخوان موظفين ويتم تمويلهم".

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قال الدكتور عبد الله النجار، أحد علماء الازهر الشريف، إن جماعة الإخوان التي ترتدي ثوب الإسلام، ولا تعرف عن الإسلام سوى اسمه فقط، وتستغل كثير من ضعاف الثقافات باسم الإسلام.

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان هم من قال عنهم رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ العَسَل، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ"، مشددًا على أن الإخوان تقوم بنشر الشائعات ونشر الأكاذيب المستمرة والأقاويل الغير محققة وغير الفعلية، وتغليب الظنون الكاذبة لإلباس الحقائق على بعض الشباب.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الدولة تقف بالمرصاد لهؤلاء دائمًا وأبدًا، كلما وردت شائعة من الشائعات تقوم الدولة والإعلام بإظهار حقيقة هذه الشائعة حتى لا يقع الشباب فريسة لهؤلاء، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى يقول: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ"، مشددًا على ضرورة أن يقوم الجميع بتغليب اليقين والعقل وما تراه العين وما يحدث من انجازات بجميع الملفات في توقيت واحد داخل الدولة المصرية.

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