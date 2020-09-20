كيف تتوسع "التعليم العالي" في تطبيق نظام التعليم الهجين؟

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تتابع وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، تحركاتها، من أجل التوسع في تطبيق نظام التعليم الهجين، في ضوء ما فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من تحديات تحتم وضع تصور محدد لسير العملية التعليمية في الجامعات، لحماية الطلاب وأساتذة الجامعات، وجميع العاملين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.



وكان من بين نتائج القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، للتصدي لخطر جائحة كورونا، تطبيق أفكار تحقق مبدأ التباعد الاجتماعي، وهو ما تسعى إلى تنفيذه وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، لضمان استمرار العملية التعليمية دون التأثر بقرار إغلاق المؤسسات التعليمية، وارتكزت هذه الأفكار على التقنيات الحديثة من خلال التعلم عن بعد.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز خطوات وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، من أجل التوسع في تطبيق نظام التعليم الهجين:



التعليم الهجين



قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، إن الوزراة تراعى تطبيق أفكار تحقق مبدأ التباعد الاجتماعي، لضمان استمرار العملية التعليمية دون أن تتأثر سلبًا بقرار إغلاق المؤسسات التعليمية، وارتكزت هذه الأفكار على التقنيات الحديثة من خلال التعلم عن بعد، لافتا إلى أنه بعد مرور فترة زمنية كافية من تطبيق نظام التعلم عن بعد، كانت هناك حاجة لتقييم هذه التجربة، للوقوف على أهم التحديات التي ينبغي مجابهتها في المستقبل، وذلك من خلال إجراء دراسة استقصائية شارك فيها مجموعة من القيادات العليا بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، والطلاب المصريين والوافدين، واستهدفت تقييم التجربة المصرية للتعليم عن بعد، وقياس رضا الأطراف المعنية كافة، إلى جانب وضع تصور متكامل لخطة عمل مستقبلية، إذ أوضحت النتائج ارتفاع نسبة تقبل المشاركين في هذه الدراسة الاستقصائية لفكرة التعليم المدمج.





أسس نظام التعليم الهجين



وبخصوص الأسس التي يرتكز عليها النظام الجديد للتعلم، والذي من المقرر أن يتم تطبيقه خلال العام الدراسي الجديد، أوضح وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، أن نظام التعلم الجديد يقوم على المزج بين نظام التعلم وجهًا لوجه، والتعلم عبر الإنترنت، وتم اعتماده على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي، مع إشارة بعض العلماء في الخارج إلى أنه "النموذج التقليدي الجديد للتعليم" أو "الوضع الطبيعي الجديد للتعلم".





بنية تحتية لتطبيق نظام التعليم الهجين



وأكد وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، أن هناك خطة تنفيذية لشهري أغسطس وسبتمبر يجرى تطبيقها بالجامعات، استعدادا لتطبيق التعليم الهجين للعام الجامعي الجديد، لافتا إلى أن بنود الخطة تشمل إجراءات تقييم كل جامعة للبنية التحتية لديها، وموقف الانتهاء من التجهيزات ومتطلبات البنية التحتية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتذليل أية عقبات تعوق سرعة إنجاز الأعمال.



كما أكد الوزير أنه تم التخطيط من أجل توريد الأجهزة المطلوبة خلال شهر سبتمبر الحالى، إلى جانب الانتهاء من إنشاء وحدة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18 أبريل 2020، لتنفيذ مشروع الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الربط والإنترنت، في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والشركة المصرية للاتصالات.



خطة تطبيق نظام التعليم الهجين



وقال وزير التعليم العالى إن الخطة تتضمن تجهيز المادة العلمية للعام الدراسي الجديد بواسطة أعضاء هيئة التدريس المنوط بهم تدريس المقررات التعليمية، إلى جانب تحديد عدد الساعات المعتمدة، والأهداف العامة والسلوكية، والمحتويات النظرية والعلمية، والجدول التدريسي للمقرر عن طريق التعليم عن بعد أو وجها لوجه، والدرجات المخصصة للمقرر وطريقة وموعد التقييم، وذلك لإعلانها للطلبة ليكون الطالب على دراية شاملة لما هو مطلوب منه تحصيله في كل من التعلم عن بعد ونظام التعليم من المقر، كما سيتم إعداد المحاضرات مع تسجيل صوتي لشرح المحاضرات استعدادا لرفعه للطلاب على LCMS في الموعد المحدد بكل محاضرة طبقا للجدول الدراسي للمقرر.



وأضاف الوزير أنه سيتم كذلك توفير المصادر العلمية المحلية والعالمية المرتبطة بالمحتوى العلمي على الإنترنت مثل موقع "بنك المعرفة المصري" مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل من الفيديوهات والصور والنصوص التي تمت الاستعانة بها في المقرر، وتجهيز الواجبات والأنشطة والمشاريع العلمية والبحثية التي يمكن أن تعد من وسائل التقييم المستمر للطالب.



وأشار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، إلى أن الخطة تشمل أيضا تجهيز الجداول الدراسية بالتكامل التام بين كل من التعليم عن بعد والتعليم بمقر الجامعة، على أن يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، ويكون الحضور في الكليات العلمية والكليات النظرية لأيام محددة، سيتم إعلانها.



توسيع تطبيق نظام التعليم الهجين ليشمل الطلاب المنتسبين



وخلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذى عقد أمس السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، ورئيس المجلس، وبحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية، وذلك بمقر جامعة القاهرة، وافق المجلس على توسيع تطبيق نظام التعليم الهجين ليشمل الطلاب المنتسبين.